Incidente in A1, nei pressi di Firenze: 3 morti e 2 feriti

Uno stop improvviso in galleria, così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, L'incidente è avvenuto nella galleria della Variante di Valico dell'autostrada A1 nei pressi di Firenze. Il bilancio è di tre persone morte, mentre una donna e una bimba di quattro anni sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale in elisoccorso. Viaggiavano tutte a bordo dell'auto e facevano parte di una famiglia residente in Piemonte. È rimasto invece illeso il conducente del TIR, che sottoposta ai controlli è risultato negativo all'alcol test e all'analisi antidroga. Secondo le prime ricostruzioni l'auto si sarebbe fermata all'improvviso sulla corsia di marcia. Alcune vetture sarebbero riuscite a evitarla, ma non il camion che ha cercato di frenare, non riuscendo però a evitare lo scontro. Il tratto dell'autostrada. verso Bologna tra Firenzuola e Badia è rimasto chiuso per oltre un'ora a seguito dell'incidente e la coda che si è formata ha raggiunto i sette chilometri. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per cercare di capire perché l'auto non sia riuscita ad accostare e se si sia fermata in mezzo alla corsia di marcia, forse a causa di un guasto. La Polizia Stradale sta esaminando le immagini delle telecamere della galleria e raccogliendo testimonianze, mentre la Procura ha aperto un'inchiesta. TG 24. .