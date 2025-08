Incidente nel barese, tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto

Strage all'alba nel barese, tre ciclisti di Andria, Antonio Porro, Sandro Abruzzese e Vincenzo Mantovani, tutti appartenenti all'Associazione Sportiva Donatori di Sangue Ciclo Avis, sono morti in un incidente stradale sulla provinciale 231 in direzione sud, all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. Una terribile carambola causata da una lancia delta, che dopo l'impatto è finita sul guardrail. Il 32 enne alla guida del veicolo che ha chiamato i soccorsi è rimasto ferito ed è ricoverato al Policlinico di Bari, in stato di shock. È indagato per omicidio stradale plurimo dalla Procura di Trani, che ha aperto un'inchiesta che dovrà fare luce sulle cause dell'impatto. Altri due ciclisti dello stesso gruppo sono riusciti a evitare la tragedia. Il gruppo della Ciclo Avis di Andria, del quale Porro era stato uno dei fondatori, si allenava come ogni domenica mattina sulle strade tra le province di Bari e Barletta, Andria Trani, Allo sgomento del Sindaco di Terlizzi si aggiunge il messaggio di Giovanna Bruno, amore per lo Sport, scrive la sindaca e la recente campagna per la donazione di sangue sono un pezzo della nostra comunità, quella bella e sana". bimbo, Sky TG 24. .