Incidente nel Ferrarese, tre morti in scontro frontale tra due auto

Uno scontro frontale violentissimo costato la vita a tre persone. Una donna di quarantun anni e due ragazzi ventenni che con altri due amici, rimasti feriti, viaggiavano intorno alle 07:30 del mattino sulla Strada Statale Adriatica. I 3 sarebbero morti sul colpo all'altezza del chilometro 92 tra Argenta e Ferrara. Subito l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, oltre alla sospensione temporanea del traffico sul tratto di strada coinvolto. Rimangono ancora da chiarire molti aspetti di quanto accaduto. La donna al volante della sua utilitaria era diretta verso l'azienda agricola in cui lavorava. I quattro ragazzi, secondo quanto ricostruito, stavano probabilmente tornando a casa. L'impatto tra le loro auto è stato devastante, come mostrano anche le immagini delle macchine ridotte in lamiere accartocciate e rimaste sull'asfalto. Ora si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, l'ultimo di una serie che coinvolge vittime sempre più giovani. .