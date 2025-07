Incidente Orio al Serio: morto un uomo, scalo riaperto

Otto voli dirottati, dodici cancellati e ritardi sia nelle partenze che negli arrivi, la fila per quei passeggeri che devono riprogrammare il viaggio, chiedere rimborso e assistenza, che si allunga con il passare delle ore, così come quella per un'ora e mezza, dopo che un uomo che sarebbe arrivato a bordo di quest'auto lasciata contromano sulla rotonda, è riuscito ad attraversare il varco degli arrivi. Dopo avere percorso un breve tratto, avrebbe forzato una porta allarmata e avrebbe raggiunto la pista di decollo. Qui un volo diretto nelle Asturie era in fase di rullaggio e l'uomo è stato risucchiato dal motore. Sulle circostanze e su come l'uomo sia riuscito a raggiungere la pista, indaga la polizia. Emanuela Ambrosino, Sky TG 24, Orio al Serio, Bergamo. .