Incidente sull'A1, coinvolta autoambulanza: tre morti

Uno schianto terribile è quello del maxi tamponamento in tarda mattinata, sulla corsia in direzione nord dell'autostrada del Sole. Tre mezzi pesanti coinvolti, un caravan e un'ambulanza. Non c'è stato scampo per gli occupanti del mezzo di soccorso, sono deceduti i due soccorritori, un uomo di 55 anni e una giovane ragazza di 23 anni e la paziente di 70 anni che stavano trasportando dall'ospedale di Arezzo. Il dolore ci attraversa commentano i colleghi, annunciando un nastro nero su tutti i mezzi nel giorno del funerale. "L'incidente é avvenuto al chilometro 339 dell'autostrada, all'altezza del comune di Terranova Bracciolini e proprio alla locale Misericordia apparteneva il mezzo coinvolto." Ci sono anche una quindicina di feriti trasportati negli ospedali, alcuni con l'elisoccorso, così come prevede il piano delle maxi emergenze attivato dalla Regione Toscana con vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine impegnate. Il tratto tra Valdarno e Arezzo è stato completamente chiuso nelle due direzioni per quasi quattro ore. Alle 15.30 è stato riaperto quello tra Milano e Roma, ma per i viaggiatori coinvolti rimarrà questa una giornata da dimenticare. .