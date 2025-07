Incidenti in montagna, il decalogo per la sicurezza

"La montagna è bellissima, come potete vedere, ma può diventare pericolosa, quindi va assolutamente rispettata proprio come il mare". Nel 2024 sono stati 466 morti in montagna e circa 7000 i feriti, per un totale di 12000 interventi secondo il rapporto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il Maresciallo Capo Giovanni Barberis, Comandante della stazione dei Carabinieri di Sestriere, il Comune più alto d'Italia, è un alpinista specializzato nel soccorso alpino. A lui abbiamo chiesto dei consigli utili, anzi necessari per vivere la montagna anche d'estate, per evitare che una piacevole escursione possa tramutarsi in tragedia. "Sicuramente essere consapevoli delle proprie capacità e quindi scegliere ogni itinerario escursionistico in base al livello di preparazione fisica che ogni utente ha. La seconda cosa assolutamente importante è quella della scelta dell'abbigliamento tecnico. Sottolineiamo tecnico perché molte volte ci troviamo davanti a soggetti che salgono in alta quota come infradito o comunque con calzature non assolutamente adeguate a questo tipo di escursione che mettono in pericolo loro e soprattutto in un'evoluzione negativa della situazione anche i soccorritori stessi. Il terzo aspetto da analizzare assolutamente è quello delle e-bike, e degli escursionisti che con la bici elettrica decidono di effettuare delle passeggiate molto lunghe, va valutato ancora meglio sia la capacità tecnica sia la meteo che potrebbe peggiorare e quindi metterci in difficoltà. Il meteo va analizzato il giorno prima, non cinque o sei giorni prima, si decide l'escursione in base anche alla possibilità di temporali su quella zona e se ci troviamo in difficoltà proprio in quel momento, durante la nostra escursione bisogna essere capaci a rinunciare e a tornare a casa". Sterre, Torino. .