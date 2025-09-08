Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru

Ancora incidenti sul lavoro, ancora una volta con una gru. A perdere la vita in quella stessa via Genova, a Torino, dove quattro anni fa morirono in tre, questa volta un operaio egiziano di 68 anni, caduto da un'altezza di 12 metri, mentre stava attaccando alcuni cartelloni pubblicitari sulla facciata di un palazzo. Stando a una prima ricostruzione a precipitare per cause ancora da chiarire è stato l'intero cestello della gru sul quale si trovava l'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è rimasto ferito anche un secondo operaio di settant'anni che si trovava ai piedi della gru e che è stato trasportato alle Molinette in stato di shock per aver assistito alla scena. A 300 metri di distanza in quella stessa via il 19/12/2021 erano morti in un incidente sul lavoro simile nella dinamica altri tre montatori di 20, 52 e 54 anni precipitando da un'altezza di circa 40 metri, mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. Non solo Torino però, in un incidente tragicamente simile ai precedenti ma avvenuto nel novarese, un operaio di 27 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un cestello ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Nel catanese, invece, un operaio 53enne ha perso la vita precipitando da un'impalcatura alta otto metri, mentre con un collega stava lavorando all'ampliamento di un capannone industriale. .