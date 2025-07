Incidenti sul lavoro, nuovo caso nel napoletano

Altro grave incidente sul lavoro a Pompei, nel napoletano. Due operai precipitati da un'altezza di 15 metri, mentre effettuavano lavori di manutenzione alle antenne di Rete Ferroviaria Italiana, sono feriti e in prognosi riservata. L'inchiesta è della Procura di Torre Annunziata., le ditte coinvolte sono due una la FiberCop che ha ricevuto l'appalto, l'altra la Medinok che è il suo subappalto. Anche in questo caso e a pochi giorni di distanza dal caso di Napoli, il cestello dell'elevatore si è ribaltato. I due operai avevano i presidi di sicurezza, compresa l'imbracatura, ma bisognerà verificare se era indossata e correttamente agganciata alla struttura. Sul fronte della morte dei tre operai a Napoli precipitati, secondo l'inchiesta della Procura di Napoli, senza protezioni e due anche senza contratto dal montacarichi al sesto piano di un palazzo dove stavano effettuando lavori di ristrutturazione, sono stati notificati gli avvisi di garanzia in vista delle autopsie. Indagati Vincenzo Pietroluongo, titolare della ditta, il coordinatore della sicurezza Gianluca Di Franco, l'amministratore del condominio Luca Luciani e l'imprenditore Carlo Napolitano, titolare dell'azienda che ha noleggiato il macchinario. A Napoli c'è stato anche un presidio del sindacato USB e degli attivisti di Potere al popolo per chiedere l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e l'intensificazione dei controlli. Ha partecipato la madre di Patrizio Spasiano, tirocinante 19enne in un'azienda di distribuzione di surgelati, morto per una fuga di ammoniaca all'inizio di quest'anno, primo morto sul lavoro del 2025. "È stato messo in pericolo su un trabattello illegale in mezzo a tubi di ammoniaca. Per il lavoro non si può morire, non è una fatalità o una malattia, non si può morire per andare a lavorare. Io non so cosa fare la settimana prossima quando mio figlio compirà 20 anni che non ne compirà perché non c'è più." .