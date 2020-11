Influenza, a Milano vaccino spray per i bambini

É la prima esperienza che facciamo in Italia con un vaccino di questo tipo spray nasale, negli altri paesi, Stati Uniti, ma se guardiamo in Europa il Regno Unito sono 8 anni che utilizza questo tipo di vaccino, quindi è un vaccino che ha un'ottima esperienza e quindi siamo molto sicuri nel suo utilizzo. Ma i vantaggi sono diversi, c'é innanzitutto una compliance maggiore, i bambini sappiamo quanto odino, oppure comunque non siano molto predisposti a farsi pungere. Teniamo conto che nei primi anni di vita il calendario vaccinale è comunque già abbastanza ricco di vaccinazione, quindi di iniezioni, poter offrire un vaccino anti influenzale con modalità diversa è sicuramente un vantaggio. É un virus poi, un vaccino che arriva attenuato, quindi da una maggior efficacia al vaccino stesso. La Fondazione Buzzi si ripropone di portare la cura pediatrica ai bambini di Milano e italiani, in questo contesto di emergenza, grazie alla metropolitana milanese e ai Lions abbiamo avuto l'idea di creare questo primo ambulatorio che per due mesi sarà destinato alle vaccinazioni, ma poi sicuramente a qualcos'altro e si propone di essere un po' un pilota per utilizzare questi spazi anche in altre stazioni della metropolitana e portare la pediatria e la cura pediatrica più vicina ai cittadini.