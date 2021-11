Inquinamento e asma grave, cosa è importante sapere

Nell'aria che respiriamo in città, avvelenata dalle polveri sottili, c'è la relazione pericolosa tra l'asma e l'inquinamento. Questa volta non vogliamo cercare le cause del problema che affligge le aree urbane del pianeta, ma guardarne gli effetti sulla nostra salute e parlare dell'asma, malattia diffusa, sottovalutata, eterogenea. Ne esistono diverse forme, che vanno riconosciute nei singoli pazienti e nei singoli pazienti, poi trattate. Il primo errore da non fare, è confondere l'asma, con l'asma grave. "L'asma grave, è una particolare forma di asma che necessita di livelli massimali di terapia per essere controllata o che rimane incontrollata, nonostante questo massiccio trattamento. I sintomi di difficoltà di respiro, sibilio, pressione toracica e tosse, sono più severi e le riacutizzazioni a volte gravi e imprevedibili. L'esposizione agli inquinanti atmosferici, è tra i principali fattori che possono scatenare gravi crisi asmatiche." l'asma grave pertanto, non può essere considerata come una singola malattia, ma piuttosto come una serie di diverse e complesse malattie, definite da meccanismi genetici, ambientali e molecolari diversi. Colpisce circa 300 milioni di individui, con una più elevata prevalenza nei paesi sviluppati. l'asma grave, invece, colpisce il 5-10% della totalità degli asmatici, circa 300mila italiani. Numeri solo all'apparenza bassi. "Nonostante l'asma sia una malattia sottostimata e il numero degli asmatici gravi, sia relativamente basso, la loro gestione, purtroppo, incide in più del 50%, dei costi totali della malattia. I costi, infatti, non sono solo quelli per la terapia farmacologica, alle visite e i ricoveri, ma anche i costi legati alle cosiddette "comorbilità", cioè alle malattie direttamente correlate all'asma, pensiamo per esempio alla rinosinusite cronica o con poliposi e anche i costi delle malattie conseguenti agli effetti collaterali dei farmaci, primi fra tutti quelli del cortisone per via sistemica." Con l'obiettivo di creare attenzione su un tema di salute così diffuso, ma sottodiagnosticato, è ripartita quest'anno la campagna: "Dottore ho l'asma. È grave?", arricchita da una novità: Storie che Tolgono il Fiato. Il podcast che raccoglie testimonianze a cuore aperto, di artisti, musicisti, sportivi, che con il mondo del respiro e del fiato, hanno un forte legame. Racconti inediti da ascoltare si, tutti d'un fiato. "È fondamentale effettuare una diagnosi precoce, per poter mettere in atto tutte le strategie che abbiamo a disposizione, per la gestione migliore del nostro paziente ed usufruire anche di farmaci nuovi come ad esempio i biologici.".