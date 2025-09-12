Insegna pericolante, 10 indagati per crollo colposo a Milano

00:01:43 min
|
2 ore fa

L'obiettivo è capire perché lo scorso 30 giugno la struttura metallica abbia ceduto a 192 metri di altezza collassando su sé stessa e, fortunatamente, senza provocare feriti. Per farlo i magistrati milanesi che indagano per il crollo colposo dell'insegna Generali sul tetto della torre Hadid del quartiere City Life, a Milano, hanno disposto alcuni accertamenti tecnici non ripetibili che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 10 persone. Si tratta dei progettisti e dei rappresentanti delle società che a vario titolo sono state coinvolte nell'installazione e nella manutenzione dell'insegna che ha ceduto sul tetto di una delle tre torri dell'omonima piazza, nell'aveniristico quartiere residenziale e commerciale di Milano. Nell'indagine, che non riguarda l'intera opera ma solo la struttura metallica collocata sul tetto della torre, è coinvolta tra le altre la società CMB, in qualità di general contractor, e alcune ditte della catena d'appalti. Nei prossimi giorni la Procura affiderà ai propri consulenti l'incarico, poi inizieranno gli accertamenti alla presenza anche dei consulenti nominati dalle parti coinvolte nell'inchiesta. L'insegna, alta 15 metri e pesante diverse tonnellate, collassò all'alba del 30 giugno scorso. Alle 6:37 la prima chiamata ai Vigili del Fuoco consentì di evacuare la torre e la piazza. Fortunatamente l'insegna crollò su sé stessa rimanendo sulla vetta del grattacielo, ribattezzato anche "Lo storto" per la forma in torsione, alto 44 piani e all'interno del quale lavorano oltre 2.000 dipendenti del gruppo assicurativo Generali, che dal 2019 è anche proprietario dello stesso palazzo. .

