Intossicazione in Rsa, prosegue inchiesta procura Firenze

Tre gli anziani morti a causa di una presunta intossicazione alimentare. Altri due sarebbero in gravi condizioni. Si tratta di ospiti di quattro residenze sanitarie assistenziali della provincia di Firenze, tutte di proprietà della stessa società. La Sereni Orizzonti dei 173 ospiti, 114 hanno mostrato sintomi. Una gastroenterite che in alcuni casi, magari su persone particolarmente fragili, ha avuto conseguenze devastanti. Secondo quanto ricostruito finora, gli anziani hanno iniziato a sentirsi male domenica sera, dopo aver mangiato. La ASL ipotizza una tossinfezione alimentare e per questo ha aperto un'indagine epidemiologica. Il focolaio sembrerebbe essere partito dal centro di cottura interno a un'altra residenza del gruppo Appelago. Diversi gli alimenti già campionati dai tecnici della Asl. Acquisiti inoltre documenti e alimenti forniti alla cucina da strutture esterne come surgelati, prodotti a scadenza già riscontrate, alcune criticità per questo l'attività del centro di cottura è stata temporaneamente sospesa. Ma sulla vicenda indaga anche la Procura di Firenze che ha aperto un fascicolo e ha già disposto accertamenti urgenti. .