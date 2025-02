Intossicazione rsa, morti tre anziani ospiti

Villa Desiderio è una residenza per anziani sulla collina fiorentina di Settignano. Tra gli ospiti di questa e di altre RSA di uno stesso gruppo, la Sereni Orizzonti, le vittime di una presunta intossicazione alimentare. Gli anziani delle strutture coinvolte sono 179 in totale, un centinaio quelli che si sono sentiti male dopo un pasto, lunedì scorso. 7 sono finiti in ospedale, 3 i morti. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha affidato gli accertamenti all'ispettore dell'Ufficio Igiene dell'ASL Toscana Centro. La struttura si chiude a riccio. I parenti degli ospiti arrivano alla residenza per chiedere informazioni. "C'ho la mia mamma, ma lei sta bene". "Ma ha mangiato anche lei in quella giornata lì, che ne sappia?" "Immagino di sì. Sì, sì, perché lei è qui, però sta bene". "Siete preoccupati per quello che è successo?" "Certamente, però comunque ho fiducia nella struttura. Sono bravi". "Stanno tutti bene. Io sono entrato ora, ero lì con loro e stanno tutti bene. Come si fa a vedere dentro il mangiare? Non si sa mai che ci può essere. Loro c'entrano poco poverini". Il PM di turno ha disposto le autopsie. Sotto esame un centro di cottura posizionato in un'altra casa di riposo dello stesso gruppo, a Pelago, sempre nel fiorentino, adesso chiuso per accertamenti. .