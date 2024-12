Investita e uccisa a Milano: fermato il camionista

È stata travolta da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali col semaforo verde. A un passo da lei sul passeggino c'erano i suoi bimbi, due gemellini di appena un anno fortunatamente rimasti illesi. È accaduto intorno alle 9:30 a Milano all'incrocio tra Viale Scarampo e viale Serra. La vittima è una donna di origine peruviana di 34 anni. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Con lei in quel momento c'erano anche sua mamma e il marito, anche loro rimasti miracolosamente illesi. Il conducente del camion che dopo l'impatto è scappato è stato individuato e bloccato qualche ora dopo dagli agenti della polizia locale. Stando a una prima parziale ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto mentre il camion stava svoltando a destra. I piccoli si trovano su un passeggino doppio che in quel momento stava spingendo la nonna a pochissima distanza dal punto in cui è stata travolta e uccisa la loro mamma.