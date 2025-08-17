Ischia, spedizione di morte contro ex moglie e famiglia

Antonio Longo, 69 anni, era probabilmente venuto qui a Ischia con l'idea di uccidere. Aveva noleggiato due auto in diversi momenti della giornata e si era procurato un'arma illegale, una pistola Beretta con matricola abrasa. Probabilmente non accettava la nuova vita della ex moglie Lyudmyla Velykgolova 42 anni con un nuovo compagno. Erano qui in vacanza dai familiari, come ogni anno, ma la giornata si è trasformata in una strage due omicidi e un tentato femminicidio per motivi che nulla hanno a che fare con l'amore. Luongo ha ucciso prima la ex suocera, poi il nuovo compagno della ex moglie, un 49 enne napoletano e infine ha inseguito e colpito con una raffica di proiettili la ex moglie, mentre lei provava a trovare riparo nel portone di casa. Infine si è ucciso con la stessa pistola. Già dal mattino era appostato in zona e le vittime avevano chiamato i Carabinieri, ma lui si era dileguato. Nel pomeriggio la ex moglie aveva presentato una denuncia per stalking e infine, purtroppo, dopo pochissimo tempo è avvenuta la strage. "Ischia non è questo. Noi ci siamo trasferite da poco e non è questo davvero non è usuale, abbiamo sentito gli spari e ci siamo resi conto che non erano petardi, ecco. Tutto là". Avete avuto paura? "Abbastanza, sì. Paura più che altro brutta scena ecco". Adesso si cerca di comprendere quando l'uomo sia effettivamente arrivato sull'isola. . .