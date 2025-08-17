Ischia, spedizione di morte contro ex moglie e famiglia

00:01:44 min
|
2 ore fa

Antonio Longo, 69 anni, era probabilmente venuto qui a Ischia con l'idea di uccidere. Aveva noleggiato due auto in diversi momenti della giornata e si era procurato un'arma illegale, una pistola Beretta con matricola abrasa. Probabilmente non accettava la nuova vita della ex moglie Lyudmyla Velykgolova 42 anni con un nuovo compagno. Erano qui in vacanza dai familiari, come ogni anno, ma la giornata si è trasformata in una strage due omicidi e un tentato femminicidio per motivi che nulla hanno a che fare con l'amore. Luongo ha ucciso prima la ex suocera, poi il nuovo compagno della ex moglie, un 49 enne napoletano e infine ha inseguito e colpito con una raffica di proiettili la ex moglie, mentre lei provava a trovare riparo nel portone di casa. Infine si è ucciso con la stessa pistola. Già dal mattino era appostato in zona e le vittime avevano chiamato i Carabinieri, ma lui si era dileguato. Nel pomeriggio la ex moglie aveva presentato una denuncia per stalking e infine, purtroppo, dopo pochissimo tempo è avvenuta la strage. "Ischia non è questo. Noi ci siamo trasferite da poco e non è questo davvero non è usuale, abbiamo sentito gli spari e ci siamo resi conto che non erano petardi, ecco. Tutto là". Avete avuto paura? "Abbastanza, sì. Paura più che altro brutta scena ecco". Adesso si cerca di comprendere quando l'uomo sia effettivamente arrivato sull'isola. . .

ERROR! T19170825ERROR! T19170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo BaudoERROR! Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo Baudo
cronaca
Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo Baudo
00:04:38 min
| 2 ore fa
Pippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle VittoriePippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle Vittorie
cronaca
Pippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle Vittorie
00:01:51 min
| 3 ore fa
Sicurezza al fiume e al lago, i consigli della FisaSicurezza al fiume e al lago, i consigli della Fisa
cronaca
Sicurezza al fiume e al lago, i consigli della Fisa
00:02:17 min
| 2 ore fa
Addio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italianaAddio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italiana
cronaca
Morto Pippo Baudo, l’ultimo saluto si terrà in Sicilia
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri. Il pranzo a borgo Laudato si’ERROR! Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri. Il pranzo a borgo Laudato si’
cronaca
Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri
00:02:29 min
| 5 ore fa
ERROR! T13170825ERROR! T13170825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è cosìSparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
cronaca
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
00:00:25 min
| 9 ore fa
ERROR! T08170825ERROR! T08170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! WEB1708000ERROR! WEB1708000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 17 agosto
00:22:33 min
| 12 ore fa
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona feritaSparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
cronaca
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
00:01:00 min
| 22 ore fa
ERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibileERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
cronaca
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
00:02:06 min
| 1 giorno fa
ERROR! T19170825ERROR! T19170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo BaudoERROR! Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo Baudo
cronaca
Carlo Conti a Sky Tg24: il mio ricordo di Pippo Baudo
00:04:38 min
| 2 ore fa
Pippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle VittoriePippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle Vittorie
cronaca
Pippo Baudo, domani camera ardente aperta al pubblico al Teatro delle Vittorie
00:01:51 min
| 3 ore fa
Sicurezza al fiume e al lago, i consigli della FisaSicurezza al fiume e al lago, i consigli della Fisa
cronaca
Sicurezza al fiume e al lago, i consigli della Fisa
00:02:17 min
| 2 ore fa
Addio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italianaAddio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italiana
cronaca
Morto Pippo Baudo, l’ultimo saluto si terrà in Sicilia
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri. Il pranzo a borgo Laudato si’ERROR! Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri. Il pranzo a borgo Laudato si’
cronaca
Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri
00:02:29 min
| 5 ore fa
ERROR! T13170825ERROR! T13170825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è cosìSparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
cronaca
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
00:00:25 min
| 9 ore fa
ERROR! T08170825ERROR! T08170825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
ERROR! WEB1708000ERROR! WEB1708000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 17 agosto
00:22:33 min
| 12 ore fa
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona feritaSparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
cronaca
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
00:01:00 min
| 22 ore fa
ERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibileERROR! Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
cronaca
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
00:02:06 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità