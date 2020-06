Isola delle femmine, riserva naturale e mare cristallino

È il primo lembo di Sicilia che si vede atterrando all'aeroporto di Palermo e l'ultimo quando si decolla. Isola delle Femmine, tra misteri e leggende, come quella, sempre smentita, per cui il cui nome è dovuto alla presenza in un tempo lontano di un carcere per sole donne. Incontaminata e inaccessibile, con i ruderi di una torre di avvistamento del '600 e immersa in una zona marina protetta dai fondali magnifici in cui, nell'assenza di rumori durante il recente lockdown, l'associazione ambientalista Marevivo con il CNR ha registrato i suoni mai sentiti prima delle aragoste. Di questo piccolo angolo di paradiso con il mare turchese, cristallino, immerso nella riserva marina protetta di Isola delle Femmine, fino a questo momento stanno approfittando soltanto i siciliani. In questo mese di giugno qui è soprattutto turismo locale. Sarò qua, magari San Vito, Scopello, Capo d'Orlando, posti che mi piacciono andare, con la moto tra l'altro, sono motociclista. Se in Italia molti non andranno in vacanza per paura o mancanza di soldi, la scelta è invece scontata in Sicilia, dove per raggiungere il mare, così vicino ai centri abitati, a volte basta attraversare la strada. Rimarrò qui in Sicilia perché il mare della Sicilia non lo batte nessuno. Sugli scogli e tra ombrelloni e lettini prenotati e distanziati e luoghi sanificati secondo le norme anti covid, nel vicino stabilimento Rosa dei Venti, i primi bagnanti non arrivano da lontano. Noi faremo una breve vacanza qui, sempre in provincia di Palermo. Nessuna paura comunque. La ripresa in Sicilia, l'isola che vive di turismo, è a macchia di leopardo. Alcune strutture come i villaggi turistici di Pollina o Sciacca registrano già migliaia di presenze, altri aspettano le prenotazioni di luglio e agosto e questo giugno, in altri tempi da tutto esaurito, ora diventa mese di attesa e transizione. Più che altro per ora è un turismo locale. Ancora questo mese c'è qualche albergo ancora non aperto aspettando le prenotazioni... Si sta ricominciando piano piano.