Sostanzialmente questo quadro ci porta in qualche modo a una raccomandazione di grande prudenza, di rafforzamento, intensificazione delle misure un po' su tutto il territorio nazionale, ma allo stesso tempo anche di interventi puntuali restrittivi, cosa che sta avvenendo nelle regioni che hanno individuato questi cluster, proprio per contenere, soprattutto per questi ultimi tipi di variante, la loro diffusione nella popolazione.