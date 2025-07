Italia in orbita, Sitael inaugura la Smart Factory a Pisa  

Il nome è altisonante come la sua mission, Smart Space Factory 4.0, tecnologia aerospaziale ai massimi livelli, in soli 300 metri quadri. Si tratta del centro per la produzione di sistemi di propulsione elettrica destinati a satelliti di nuova generazione, inaugurato a Pisa da SITAEL, azienda tutta italiana leader nel settore aerospaziale. "È una delle pochissime fabbriche dedicate alla propulsione elettrica, che è una tecnologia critica e chiave per cui l'Europa deve essere assolutamente indipendente e che permette anche l'accesso allo spazio. È molto importante per noi in questo momento, per noi, per l'Italia, ma anche per l'Europa." Nel sito dove ora sorge la Smart Factory c'è anche il più grande simulatore spaziale d'Europa per la verifica dei sistemi di propulsione in ambienti spaziali simulati. Il nuovo building ospita ora una camera pulita ISO 8 con cinque camere termovuoto, per simulare le condizioni estreme dello spazio, una tavola vibrante per riprodurre le vibrazioni del lancio spaziale, oltre a postazioni per il monitoraggio e la verifica dei motori elettrici di ultima generazione. Una struttura che si aggiunge al primo grande hub nazionale inaugurato a Mola di Bari solo tre mesi fa, 1000 metri quadri di camera pulita dotata di un centro di integrazione di satelliti e un hub di test ambientali e funzionali. .