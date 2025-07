Italiani detenuti in Florida, l'appello della figlia

Una serie di post accorati per chiedere aiuto, per tenere alta l'attenzione sul caso del padre, uno dei due italiani detenuti nel carcere lager voluto in Florida dall'amministrazione Trump per gli immigrati irregolari e ribattezzato Alligator Alcatraz perché costruito su una zona paludosa popolata da alligatori, coccodrilli e pitoni. Scrive su Instagram la diciannovenne Carla Artese. Mio padre è un argentino italiano di 63 anni che è stato negli Stati Uniti da 10 anni, lavorando duramente per mantenere la sua famiglia, quest'anno abbiamo cercato di lasciare gli Usa e l'ICE lo ha preso e mandato all'Alligator Alcatraz, dove li trattano come delinquenti e non hanno diritti. Fernando Eduardo Artese era stato arrestato il 25 giugno, mentre era diretto con moglie e figlia verso l'Argentina, non ha precedenti penali, ma da un controllo durante un posto di blocco a suo carico era emerso un mandato d'arresto per non essersi presentato ad una udienza per guida senza patente. E così il 01 luglio era stato trasferito in quello che lui stesso descrive come un campo di concentramento e dove nel frattempo è stato portato un altro detenuto italiano. È il quarantacinquenne originario di Taormina, Gaetano Cateno Mirabella Costa. Era stato arrestato a gennaio per detenzione di sostanze stupefacenti in assenza di regolare prescrizione medica e per aggressione. Dopo aver scontato la condanna, il 09 luglio è stato trasferito all'Alligator Alcatraz in attesa di espulsione. La Farnesina fa sapere che il consolato generale d'Italia a Miami e l'ambasciata d'Italia a Washington stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione e lavorando per il rimpatrio dei due italiani.