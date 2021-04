J&J, Rasi a Sky TG24: "Sospensione eccesso di zelo"

Professor Rasi vengo subito da lei perché, con questa bassissima incidenza come detto, sei casi di cui uno mortale, perché l'FDA è così scrupolosa diciamola così? "Ma si, è una domanda legittima e devo dire che da ex regolatore mi lascia estremamente sorpreso, e ho in mente il commento di Anthony Fauci, ieri sera, che l'ha definita "eccessivamente cauta". Effettivamente mi sembra un eccesso di zelo. Non so quanto questo approccio iper cautelativo a questo punto paghi. Perché un caso fatale su 7 milioni è anche difficile attribuirlo sicuramente al vaccino. Ma mettiamo che sia. Insomma stiamo parlando di un aereo che precipita e stiamo discutendo se il paracadute potrebbe avere un buco. Insomma, mi sembra veramente il mondo occidentale abbia perso un pochettino la misura di cos'è il rischio e il beneficio. L'unico che non ha perso il sonno è la Gran Bretagna che, giustamente, ha continuato a vaccinare, e poi c'è tutto un mondo invece di vaccini non autorizzati da EMA e FDA che non vengono venduti in paesi dove non c'è nemmeno la farmacovigilanza. Non c'è nemmeno un Agenzia regolatoria quindi non sa niente, si vaccina, alla fin fine andrà a finire che hanno ragione loro a non controllare e andare avanti così. Questo è l'altro eccetto, io sono sempre stato regolare e fare le cose estremamente caute, ma questo diventa così infliggersi dei dubbi eccessivi.".