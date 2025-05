Joint Stars, la Difesa testa sul campo risposta alle minacce

Partiamo dall'aeroporto di Decimomannu in Sardegna, direzione nave anfibia Trieste. 4.000 le persone in addestramento, gli scenari sono quelli molto vicini alle attuali crisi internazionali. "E abbiamo preso dallo scenario mediorientale, ad esempio, l'attacco missilistico e combinato con l'attacco di droni e la nostra capacità di risposta, ma abbiamo preso anche delle cose dallo scenario russo-ucraino, quindi il crescente uso di droni, quindi la capacità di risposta articolata e di combinare fuoco e manovra. In realtà la Joint Stars è pensata per rispondere a tutte queste tipologie di minaccia." È tutta la difesa italiana a mettersi dunque in gioco con Joint Stars, principale esercitazione che vede simulazioni di attacchi aerei, navali, terrestri, ma anche ibridi con le nuove frontiere cyber e spaziali da gestire e tutelare. E la risposta deve essere istantanea in caso di lancio di missili cruise balistici durante l'esercitazione e non supera i 4 minuti. "La manipolazione delle informazioni e la sottrazione delle informazioni, ma anche l'attacco a infrastrutture e servizi critici del paese o ad esempio ai nostri satelliti, ai satelliti critici che sono così importanti e così fondamentali per noi ormai sono parte dello scenario che dobbiamo fronteggiare e sono cose che purtroppo succedono anche quando la guerra non è dichiarata." Da nave Trieste a Capo Teulada si testa la reattività anche in caso di incursioni terroristiche o di sabotaggi, ma non solo dall'esercito, all'aeronautica, alla Marina, dai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, fino a Croce Rossa proprie capacità operative. "Lo scenario che abbiamo attorno a noi è di crescente complessità e soprattutto rapidissima evoluzione. La Joint Stars intende soprattutto dare alle forze armate la possibilità di migliorare la loro integrazione e migliorare la capacità di risposta del paese. Simone Vasta, Sky TG integrazione e migliorare la capacità di risposta del paese." .