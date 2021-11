Juventus, ascoltato a Torino l'AD Arrivabene

Camicia bianca, gilet blu e mascherina con il logo della società. Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, raggiunge la Procura di Torino intorno alle 14:30 ed entra come persona informata dei fatti nella stanza dei 3 PM, Gianoglio, Santoriello e Bendoni, titolari dell'inchiesta sulle presunte plusvalenze della società bianconera, 282 milioni di euro in tre anni. Sotto la lente degli inquirenti i bilanci del 2019, 2020 e 2021. Sei indagati, quattro mesi di intercettazioni e scritture private che al momento non si trovano. Ma gli uomini della Guardia di Finanza stanno esaminando i vari documenti e il contenuto dei computer sequestrati durante le perquisizioni di venerdì scorso nelle sedi della Juventus. "Ricavi fittizi che la società di calcio avrebbe inserito a bilancio per far fronte alle ingenti perdite dovute ad acquisti e stipendi dei calciatori, definiti scriteriati." Nell'inchiesta rientra anche l'operazione Ronaldo. Riguarderebbe proprio il campione portoghese quella carta che teoricamente non dovrebbe esistere, espressione usata durante un colloquio telefonico tra il capo dell'ufficio legale della Juventus e il dg, Federico Cherubini, ascoltato dai magistrati per nove ore sabato scorso, sempre come teste. La procura ipotizza una scrittura privata per corrispondere a Ronaldo vecchi stipendi. A dicembre i pubblici ministeri potrebbero interrogare i vertici della società, Il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e l'ex dg Fabio Paratici, indagati per falso in bilancio e false fatturazioni. Del caso si sta occupando anche la FIGC e presto l'inchiesta partita da Torino potrebbe coinvolgere tutto il calcio italiano.