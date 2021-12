La campagna vaccinale torna ai livelli record dell'estate

Andiamo al cartello 54 con l'andamento dall'inizio della campagna vaccinale delle dosi somministrate ogni giorno. Ieri siamo andati oltre quota 500 mila, come vedete, non siamo lontani da quei picchi là che erano quelli appunto di giugno e luglio. Però sono quasi tutte terze dosi, la parte in giallo. Ci sono i vaccini per fare.. per affrontare questa nuova fase della campagna? Cartello 51. Per ora sì. In frigorifero abbiamo quasi 10 milioni di dosi di Pfizer e 6 milioni di Moderna. Altre ne arriveranno e poi ci sono anche nuovi vaccini che potrebbero essere approvati e arrivare nelle settimane a venire. Cosa sta succedendo però? Cartello 49. Che mentre Pfizer è stato di gran lunga il vaccino più usato, in questa fase delle terze dosi, guardiamo ad esempio l'ultima settimana, le terze dosi vengono fatte a metà e metà: Moderna e Pfizer. Quindi vuol dire che molte persone che avevano fatto le prime due con Pfizer vengono vaccinate col vaccino Moderna. Perché? Perché ce n'è di più nei frigoriferi in proporzione, diciamo da utilizzare, e quindi si fa la cosiddetta vaccinazione eterologa del booster. Con differenza tra le Regioni. Guardate il cartello 50. Ci sono Regioni dove uno può scegliere, altre dove non può scegliere. Ad esempio nella Lombardia, cartello di sinistra, torta di sinistra, Moderna è utilizzatissima. Addirittura il 60% delle terze dosi nell'ultima settimana sono state fatte con Moderna. Nel Lazio, dove c'è una modalità di prenotazione diversa, invece, siamo molto meno, siamo a un quarto di Moderna. Quindi Regione che vai situazione che trovi, comunque molte persone che fanno un vaccino diverso con la terza dose rispetto a quello delle prime due. Che cosa dice EMA l'autorità del farmaco europea? Cartello 52 aggiornato a ieri. Dice che i vaccini diversi e l'uso di vaccini diversi può essere adottato sia per il ciclo primario, è già stato fatto, ricorderete il caso di chi aveva avuto la prima con AstraZeneca e la seconda col vaccino mRNA, che per le dosi booster. Quindi EMA dice: "è una cosa che si può fare". E aggiunge anche, cartello 53, che è vero che sul mix dei due vaccini a mRNA, cioè Pfizer e poi Moderna, ci sono meno evidenze perché non veniva fatto in passato, era una cosa che non aveva alcuna utilità, ma quelle che ci sono son sufficienti per dire che si possa fare. Ovviamente poi più si andrà avanti più arriveranno nuove evidenze. Però EMA autorizza, raccomanda anzi, questa possibilità per rendere più flessibile la campagna vaccinale. Anche perché, come visto dai numeri, se non si usano tutti i vaccini che abbiamo sarà difficile arrivare ai picchi già visti quest'estate.