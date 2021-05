Le missioni spaziali sono fatte di collaborazioni internazionali, ma anche di sfide, se vogliamo e quindi per me è un bel segnale. Marte così come la Luna e l'orbita terrestre, sono i tre grandi obiettivi del momento, dell'esplorazione spaziale, quindi il fatto di poter aggiungere altri partecipanti a questa importante corsa allo spazio, all'esplorazione spaziale, è un bel segno.