La fumata nera dopo il primo voto in conclave

Lo sguardo rimane sul comignolo, in attesa, speranzosa a questo punto di una fumata. Molte persone sono arrivate, ma sono anche rimaste, nessuno se n'è andato e il brusio continua ad arrivare, come sentite, oltre a qualche applauso, oltre a qualche coro, ma il brusio comunque è sempre più evidente in una piazza che è sempre più piena. Visto il ritardo, le persone, hanno continuato ad arrivare. Ecco la fumata, ecco la fumata, eccola, è nera, è nera. È fumata nera come ci si attendeva, è nera. È nera, sono le 9 passate da pochissimi secondi, è arrivata la prima fumata ed è nera. Quindi un'attesa lunga. Qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo proprio perché questo ha testimoniato che la votazione è stata effettuata, ma non c'è l'accordo sul nome, così come era atteso previsto, anche se appunto il ritardo, qualche dubbio lo aveva aperto. Prima fumata di questo conclave nera, non c'è un accordo, di conseguenza questo a che cosa è servito? A prendere le misure, come ricordavamo anche precedentemente, sono state prese le misure, sono stati evidentemente saranno contati i voti a questo punto quando i cardinali rientreranno verso quella che è casa loro quindi casa Santa Marta. Questa sera ci saranno sicuramente dei confronti, come dicevamo anche prima, molto probabilmente durante la cena o dopo. .