La nuova vita di Nino, l'agnello salvato da Essere Animali

Il destino di Nino è cambiato in un attimo, lo scorso anno, quando durante il monitoraggio dei trasporti di agnelli vivi che Essere Animali conduce in occasione della Pasqua, una veterinaria dell'AUSL dell'Emilia Romagna è intervenuta insieme alle autorità per un controllo e lo ha giudicato inadatto a continuare il suo viaggio. Nino è stato portato in una clinica veterinaria di Forlì, dove gli sono state prestate le cure di primo soccorso. Curato e rifocillato, è stato affidato a Claudia Mistretta, infermiera veterinaria che vive in provincia di Alessandria e che l'ha accolto in quella che ora è la sua casa. .