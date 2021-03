La protesta a Jesolo, spiagge aperte il 24 aprile

"Le regole, purtroppo, fino a questo momento qua, le abbiamo rispettate, da oggi in poi io farò il trasgressore di queste regole, perché non ho nessuna indicazione dallo Stato". Tra zone rosse, divieti di spostamento da una regione all'altra e la beffa delle vacanze all'estero, per il settore turistico la Pasqua è ormai persa. A Jesolo, tra le più importanti località della costa Adriatica, le spiagge sono ancora deserte ma è solo una questione di tempo. Tra pochi giorni inizieranno i lavori di allestimento stabilimenti balneari, in vista della stagione estiva, che a Jesolo, anche se non ufficialmente, inizierà il prossimo 24 aprile. Data individuata dagli imprenditori del settore, in mancanza di indicazioni da parte delle autorità. "Il 24 sarete aperti, zona rossa o non zona rossa?" "Guardi, io parlo anche a nome di tantissimi colleghi e io credo che noi il 24 aprile apriremo molti stabilimenti balneari e di conseguenza anche tantissimi alberghi e anche alternative, appartamenti e quant'altro, perché la richiesta è tanta". Un avvio di stagione simbolico, le incertezze sono ancora troppe, protestano gli imprenditori del turismo. "Quando inizierà la stagione estiva a Jesolo?" "Ma, speriamo ieri ma in realtà auspichiamo almeno per l'inizio delle festività tedesche, quindi la data minima accettabile sarà la metà di maggio, tutto ciò che arriva prima oggettivamente è oro che cola. Noi abbiamo bisogno che la gente possa muoversi all'interno del Paese, liberamente tra le regioni, non solo all'interno della regione Veneto ma soprattutto che possano arrivare i turisti tedeschi-austriaci a noi tanto cari".