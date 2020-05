La protesta dei commercianti di Roma a Trinità dei Monti

Siamo tutti imprenditore del settore moda di Roma, chiediamo al Governo innanzitutto di aitarci, con finanziamenti reali. Noi chiediamo una procedura più snella per quello che riguarda l'erogazione dei finanziamenti, chiediamo la decontribuzione dei dipendenti, anziché lasciarli cassintegrazione, chiediamo inoltre delle misure straordinarie per il centro storico, perché, vivendo di turismo, non avremo clienti e prevediamo un calo del fatturato del 70-80 per cento, Le persone che scendono, si mettessero distanziate. Proponiamo di decontribuire il lavoro, ovviamente senza poter licenziare, in questa maniera i dipendenti avranno stipendi tutti i mesi, senza averli tagliati e contro tagliati dalle varie casse integrazioni, altrimenti non si crea altro che un restringimento economico della popolazione, un impoverimento della popolazione e delle aziende stesse, con un conseguente danno incredibile per le casse dello Stato perché avremo, da qui ai prossimi 12 o 18 mesi, tante di quelle aziende chiuse con migliaia e migliaia, per non dire milioni di dipendenti tra cassa integrazione e mobilità. Sono andato nella mia Banca, dove io lavoro, con la mia famiglia e amici miei, da tanti anni siamo correntisti, mi hanno detto: faccia una domanda, ma le dico subito che è perdita di tempo. È un rientro bancario. Cosa vuol dire rientro bancario? Che se io sto a meno 10 mila, la banca me ne dà 15, però prima deve rientrare dei suoi 10 mila euro. E allora, che prestito è? Riaprirà il 18? Noi, il 18 non riapriremo, è un segnale per spiegare al Governo che noi siamo chiusi il 18, perché questo è quello che sarà fra 6 mesi, 7 mesi o 5 mesi, chi prima e chi dopo, le aziende che chiuderanno, che non ce la faranno a sostenere.