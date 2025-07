La rivoluzione dell'amore invocata dal Papa nell'angelus

Il primo Angelus da Castel Gandolfo per Papa Leone XIV è un invito a prendersi cura degli altri. C'è bisogno di una rivoluzione dell'amore, come ripete nella Messa del mattino, nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova. Ricorda con dolore i popoli derubati e saccheggiati, vittime della guerra che uccide, sogni e vite. "Di tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati vittime di sistemi politici oppressivi, di un'economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite". In tanti, fin dal mattino, hanno preso posto ai margini di Piazza della Libertà, per vedere il passaggio del Pontefice che, a piedi, è entrato nel palazzo Pontificio, per il suo primo Angelus nel periodo di vacanza a tratti interrotto. Ancora una volta l'attenzione è alla pace, alle vittime della guerra, a chi soffre. "Fratelli e sorelle non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa della violenza e della guerra, si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno. A tutti voi auguro una buona domenica. .