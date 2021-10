La salute dei Papi: ne parla Bergoglio

Non era mai successo nella storia della Chiesa, un Papa che parlasse della sua salute. A realizzare l'impresa è stato Nelson Castro, giornalista argentino e anche medico. Esce ora l'edizione italiana di "La salute dei Papi" che parla, come recita il sottotitolo, di "Medicina, complotti e fede. Da Leone XIII a Francesco". Un volume che ha avuto una genesi davvero particolare. "Nelson Castro, è la prima volta nella storia che un Papa parla delle sue condizioni di salute. Come è nato questo libro?" "Questo libro è nato da un'idea di Papa Francesco che mi ha scritto una lettera per dirmi che io dovevo scrivere un libro sulla la salute dei papi, perché è lui aveva letto il mio libro sulla salute dei presidenti". "Secondo lei con Papa Francesco è cambiato il modo di vedere la salute del Papa, la trasparenza che viene fatta sulle sue questioni di salute appunto?" "Lui ha parlato con me in una maniera chiara, incredibile, perché lui ha parlato con me della sua salute mentale, che è una cosa veramente importante. Molte volte un segreto". "Nessuno può far dimettere un Papa, nemmeno tutti i cardinali uniti. Il Papa è Papa fino all'ultimo giorno. Ora l'età media dei papi aumentano sempre di più, ecco, un problema mai affrontato. Ne ha parlato con Francesco?" "Si, io credo che dopo averne parlato con me su questo tema, questo sarà un tema nel futuro".