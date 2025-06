La verità di Garlasco, le parole del colonnello Cassese

Dopo 18 anni dall’uccisione di Chiara Poggi nella sua casa di Garlasco in piena estate e una condanna definitiva per il suo fidanzato Alberto Stasi, il caso è stato riaperto. La procura di Pavia ha indagato negli scorsi mesi Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già finito nell’indagine per due volte in passato riaccendendo l’attenzione sul caso. In occasione degli ultimi sviluppi, Sky TG24 presenta ‘LE VERITÀ DI GARLASCO - L’ omicidio di Chiara Poggi’, un documentario a cura di Tonia Cartolano e Diletta Giuffrida che andrà in onda venerdì 13 giugno alle ore 21:00. .