Laboratorio FAAM, dieci anni di storia dell'editoria

Conservare il passato per costruire il futuro. Questo è il motto della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, nata nel 1979, con l'obiettivo di conservare e valorizzare l'editoria italiana. In questo solco si inserisce l'esperienza del laboratorio di Fondazione Mondadori che festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Una fucina di idee e proposte culturali che nel tempo ha ospitato 40 mostre, 4000 studenti e realizzato 1000 incontri. "In questi ultimi anni abbiamo accentuato ancora questa apertura, questa fusione in modo da dare la possibilità non solo a tutti gli operatori del settore del libro, della filiera del libro, ma anche a tutti i cittadini lettori, come ci piace chiamarli anche Book City, di venire e di usufruire un luogo che è fatto apposta per loro". Un piccolo luogo curato e colorato al centro di Milano, dove ogni anno sono realizzati laboratori di scrittura, lettura, master in illustrazione ed editoria. Una realtà che vive grazie alla collaborazione di cento Enti diversi, a partire da Fondazione Cariplo, Comune di Milano e Regione Lombardia. "Fanno un ottimo lavoro, un lavoro egregio per la promozione e la valorizzazione dell'editoria e dei libri. C'è più bisogno di valorizzare e promuovere la lettura partendo appunto dai più piccoli e anche allargandola a nuovi pubblici". Il laboratorio, da oggi, arricchisce la sua proposta culturale e inaugura due nuove biblioteche di consultazione gratuite e aperte al pubblico, accogliendo 1500 volumi di moda, design e fotografia donati da Rizzoli New York. Perché la cultura sia intesa non come spesa, ma come investimento di tempo e creatività. .