Laboratorio FAAM, dieci anni di storia dell'editoria

00:01:38 min
|
1 ora fa

Conservare il passato per costruire il futuro. Questo è il motto della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, nata nel 1979, con l'obiettivo di conservare e valorizzare l'editoria italiana. In questo solco si inserisce l'esperienza del laboratorio di Fondazione Mondadori che festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Una fucina di idee e proposte culturali che nel tempo ha ospitato 40 mostre, 4000 studenti e realizzato 1000 incontri. "In questi ultimi anni abbiamo accentuato ancora questa apertura, questa fusione in modo da dare la possibilità non solo a tutti gli operatori del settore del libro, della filiera del libro, ma anche a tutti i cittadini lettori, come ci piace chiamarli anche Book City, di venire e di usufruire un luogo che è fatto apposta per loro". Un piccolo luogo curato e colorato al centro di Milano, dove ogni anno sono realizzati laboratori di scrittura, lettura, master in illustrazione ed editoria. Una realtà che vive grazie alla collaborazione di cento Enti diversi, a partire da Fondazione Cariplo, Comune di Milano e Regione Lombardia. "Fanno un ottimo lavoro, un lavoro egregio per la promozione e la valorizzazione dell'editoria e dei libri. C'è più bisogno di valorizzare e promuovere la lettura partendo appunto dai più piccoli e anche allargandola a nuovi pubblici". Il laboratorio, da oggi, arricchisce la sua proposta culturale e inaugura due nuove biblioteche di consultazione gratuite e aperte al pubblico, accogliendo 1500 volumi di moda, design e fotografia donati da Rizzoli New York. Perché la cultura sia intesa non come spesa, ma come investimento di tempo e creatività. .

Timeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donneTimeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donne
cronaca
Timeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donne
00:29:23 min
| 44 minuti fa
pubblicità
Timeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggereTimeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggere
cronaca
Timeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggere
00:18:03 min
| 44 minuti fa
Anziano muore in svizzera dopo no asl di genovaAnziano muore in svizzera dopo no asl di genova
cronaca
Anziano muore in Svizzera dopo no asl di Genova
00:01:42 min
| 1 ora fa
ERROR! Fotografo morto milano, autopsia parla di soffocamentoERROR! Fotografo morto milano, autopsia parla di soffocamento
cronaca
Fotografo morto Milano, autopsia parla di soffocamento
00:01:23 min
| 1 ora fa
Da Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rareDa Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rare
cronaca
Da Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rare
00:01:35 min
| 1 ora fa
Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico AldrovandiFerrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
cronaca
Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
00:02:12 min
| 2 ore fa
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunitàAllarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
cronaca
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
00:05:44 min
| 3 ore fa
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del BangladeshSpoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
cronaca
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
00:01:27 min
| 2 ore fa
ERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernaleERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
cronaca
Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
00:03:15 min
| 2 ore fa
ERROR! T13250925ERROR! T13250925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armiSiracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
cronaca
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
00:00:56 min
| 5 ore fa
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indiziOmicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
cronaca
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
00:01:38 min
| 5 ore fa
Timeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donneTimeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donne
cronaca
Timeline, la confessione dell'assassino di Cinzia Pinna e la violenza sulle donne
00:29:23 min
| 44 minuti fa
Timeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggereTimeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggere
cronaca
Timeline, l'allarme per la dipendenza da cocaina e droghe leggere
00:18:03 min
| 44 minuti fa
Anziano muore in svizzera dopo no asl di genovaAnziano muore in svizzera dopo no asl di genova
cronaca
Anziano muore in Svizzera dopo no asl di Genova
00:01:42 min
| 1 ora fa
ERROR! Fotografo morto milano, autopsia parla di soffocamentoERROR! Fotografo morto milano, autopsia parla di soffocamento
cronaca
Fotografo morto Milano, autopsia parla di soffocamento
00:01:23 min
| 1 ora fa
Da Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rareDa Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rare
cronaca
Da Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rare
00:01:35 min
| 1 ora fa
Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico AldrovandiFerrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
cronaca
Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
00:02:12 min
| 2 ore fa
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunitàAllarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
cronaca
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
00:05:44 min
| 3 ore fa
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del BangladeshSpoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
cronaca
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
00:01:27 min
| 2 ore fa
ERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernaleERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
cronaca
Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
00:03:15 min
| 2 ore fa
ERROR! T13250925ERROR! T13250925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armiSiracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
cronaca
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
00:00:56 min
| 5 ore fa
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indiziOmicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
cronaca
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
00:01:38 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità