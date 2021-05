Il paesino sudtirolese di Curon è riemerso dalle acque in seguito a un temporaneo svuotamento del Lago di Resia. Il paese venne sommerso negli anni cinquanta in seguito alla creazione del lago artificiale che funge da bacino per una centrale idroelettica. L'unica cosa rimasta in piedi del paese è stato il campanile, che da allora è diventato uno dei simboli dell'Alto Adige. Credit: Luisa Azzolini via Storyful.