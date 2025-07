Lampedusa, centinaia sbarchi. Arrestato presunto trafficante

L'urgenza nel Mediterraneo è continua. Dal Canale di Sicilia in tempesta arrivano disperate richieste d'aiuto, che nella migliore delle ipotesi vanno a buon fine, così come nell'ennesima giornata di sbarchi a Lampedusa. Nonostante le condizioni del mare non abbiano neppure concesso di partire i traghetti di linea. Sea Bird, l'aereo dell'ONG Sea Watch lancia l'allarme: 55 persone sono state avvistate in mezzo al mare, a bordo di un'imbarcazione di latta alla deriva, uno dei mezzi più economici e pericolosi, poiché affondano molto rapidamente. Persone ammassate hanno implorato aiuto attraverso Alarm Phone, il numero di emergenze di attivisti volontari. A Lampedusa sono sbarcati centinaia di naufraghi nelle 24 ore. In 75 erano partiti dalla Libia, in un barcone di 12 metri. Hanno riferito di essere egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e pakistani, in gran parte sopravvissuti all'inferno dei campi di lavoro. Un uomo è stato fermato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di nazionalità egiziana, è accusato di aver trasportato 70 migranti in una barca di vetroresina di 10 metri, inadeguata e quindi di aver messo a rischio le loro vite. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il presunto trafficante camuffato dal suo passamontagna nero avrebbe tentato la fuga, aumentando la velocità in direzione Lampedusa. Oltre a non consentire i soccorsi, ha esposto i profughi a ulteriore pericolo, così come sottolineano gli inquirenti. L'uomo ha fermato la barca dopo oltre 20 minuti. È stato portato nel carcere di Agrigento, mentre i migranti sono stati accolti nell'hotspot di Lampedusa. Saranno accompagnati a Porto Empedocle, quando le condizioni del mare lo consentiranno. .