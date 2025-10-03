Lampedusa ricorda le 368 vittime della strage di eritrei

La solidarietà e la memoria si intrecciano sull'isola dell'accoglienza. A Lampedusa sfilano centinaia di studenti arrivati da diversi paesi d'Europa, si stringono intorno ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti della più grave strage mai avvenuta vicino alle coste italiane. Il 3 ottobre 2013, 368 eritrei annegarono quando il barcone su cui avevano attraversato il Mediterraneo, affondò davanti alle coste dell'isola. "Dobbiamo lasciare la nostra bandiera politica, sederci per poter dare risposte, intervenire nei Paesi di origine, perché i morti si dicono quasi oltre 40mila negli ultimi 10 anni. Ancora oggi i corpi non vengono recuperati o non vengono identificati. Quindi noi chiediamo alla banca dati, chiediamo di fare un intervento proprio mirato per dare alternative a queste persone." Nella giornata conclusiva delle commemorazioni, dopo laboratori, incontri e dibattiti per far conoscere ai più giovani la tragedia delle migrazioni, il lungo corteo si snoda per le strade dell'isola fino alla porta d'Europa, il primo monumento che profughi e migranti vedono arrivando dal mare. Qui una preghiera interreligiosa e il lancio dei fiori ricordano chi in questo mare ha perso la vita e qui continua a morire. "Dal giorno di quel terribile naufragio sono 42, ogni settimana, i morti e dispersi in mare in questo mare. Tra di questi almeno il 20% sono bambine e bambini." E anche da qui il pensiero vola a Gaza, alla popolazione palestinese stremata da bombe e fame e agli attivisti che hanno tentato di raggiungerla per portare aiuti. "C'è un filo rosso che unisce la flotta civile di soccorso nel Mediterraneo, le ONG e la Global Sumud Flotilla, il principio del mutuo soccorso. Basta stragi in mare, basta violenza contro la popolazione civile e anche contro chi mostra solidarietà nei confronti della popolazione civile. .