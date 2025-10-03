Lampedusa ricorda le 368 vittime della strage di eritrei

La solidarietà e la memoria si intrecciano sull'isola dell'accoglienza. A Lampedusa sfilano centinaia di studenti arrivati da diversi paesi d'Europa, si stringono intorno ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti della più grave strage mai avvenuta vicino alle coste italiane. Il 3 ottobre 2013, 368 eritrei annegarono quando il barcone su cui avevano attraversato il Mediterraneo, affondò davanti alle coste dell'isola. "Dobbiamo lasciare la nostra bandiera politica, sederci per poter dare risposte, intervenire nei Paesi di origine, perché i morti si dicono quasi oltre 40mila negli ultimi 10 anni. Ancora oggi i corpi non vengono recuperati o non vengono identificati. Quindi noi chiediamo alla banca dati, chiediamo di fare un intervento proprio mirato per dare alternative a queste persone." Nella giornata conclusiva delle commemorazioni, dopo laboratori, incontri e dibattiti per far conoscere ai più giovani la tragedia delle migrazioni, il lungo corteo si snoda per le strade dell'isola fino alla porta d'Europa, il primo monumento che profughi e migranti vedono arrivando dal mare. Qui una preghiera interreligiosa e il lancio dei fiori ricordano chi in questo mare ha perso la vita e qui continua a morire. "Dal giorno di quel terribile naufragio sono 42, ogni settimana, i morti e dispersi in mare in questo mare. Tra di questi almeno il 20% sono bambine e bambini." E anche da qui il pensiero vola a Gaza, alla popolazione palestinese stremata da bombe e fame e agli attivisti che hanno tentato di raggiungerla per portare aiuti. "C'è un filo rosso che unisce la flotta civile di soccorso nel Mediterraneo, le ONG e la Global Sumud Flotilla, il principio del mutuo soccorso. Basta stragi in mare, basta violenza contro la popolazione civile e anche contro chi mostra solidarietà nei confronti della popolazione civile. .

cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
6 ore fa
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
6 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
9 ore fa
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
11 ore fa
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
13 ore fa
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
14 ore fa
