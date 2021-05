Maxi sbarco di migranti sull’isola di Lampedusa nelle ultime ore. Nella notte l’allarme per tre barconi in difficoltà. 415 migranti sono sbarcati in mattinata su due barconi. Altri 398 profughi sono arrivati sul molo Favaloro dell’isola siciliana. Sul peschereccio in ferro in avaria si trovavano anche 24 donne e sei bambini. L’imbarcazione è stata recuperata dalle Fiamme gialle della Guardia di Finanza. Tutti i migranti sono stati trasferiti negli hotspot dell’isola. Il leader della Lega Salvini ha chiesto un incontro con il premier Draghi. “Milioni di italiani in difficoltà - ha detto Salvini - non possiamo pensare ai clandestini”. E Fratelli d’Italia parla di “invasione di massa” .