Lampedusa, visita Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati

Quello dell'immigrazione è un tema che deve rimanere alto nell'agenda politica di tutti i Paesi dell'Europa e il problema deve essere affrontato a monte, dai Paesi di provenienza e non solo più come emergenza nei Paesi che accolgono. È questo il messaggio che Filippo Grandi, alto commissario dell'ONU per i rifugiati, lancia da Lampedusa nel suo ultimo viaggio prima di terminare il suo mandato all'UNHCR. "Mi sembrava importantissimo venire in un luogo che è concretamente, simbolicamente, il segno del dell'accoglienza, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, a rifugiati e migranti che vengono, che arrivano qua a migliaia dopo viaggi pericolosissimi. Mi è parso un luogo importante per trasmettere alcuni messaggi che rimangono molto molto urgenti rispetto ai salvataggi in mare, rispetto all'attenzione verso i più vulnerabili, all'accoglienza, al diritto d'asilo, ma anche alle rotte a monte di questi arrivi, dove dobbiamo intervenire con molte più risorse e molta più volontà politica per fare diminuire questo fenomeno in modo organico e strutturale". Grandi ha visitato i luoghi simbolo dell'accoglienza di Lampedusa: dal molo Favaloro all'hotspot di Contrada Imbriacola, che da 2 anni è gestito dalla Croce Rossa Italiana e dal quale sono passate oltre 150.000 persone. .