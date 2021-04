L'Aquila, 12 anni dopo il terremoto

Per le vie dell'Aquila si vedono ancora palazzi da ricostruire ed edifici puntellati. 12 anni dopo il terremoto che colpì il capoluogo abruzzese e 56 comuni limitrofi, la città non è del tutto risorta. La ricostruzione privata procede, quella pubblica è ancora ferma al 50%. "La ricostruzione degli edifici privati la concluderemo nei prossimi 3 anni, quelli pubblici invece tarderanno ancora qualche anno". Nel cuore del centro storico, La cattedrale di San Massimo è ancora chiusa perché inagibile e la Chiesa di Santa Maria Paganica presenta danni evidenti. È per questo che L'Aquila soffre ancora, le ferite sono qui visibili, incancellabili, ma la voglia di tornare a vivere come prima del sisma c'è. "Mi auguro veramente che L'Aquila torna a volare, noi aquilani ormai c'abbiamo le ossa dure, sono sicura, sono sicura che ce la faremo anche questa volta". A causa del covid, delle restrizioni per contenere i contagi, le attività economiche vanno a rilento, ma molti aquilani non hanno abbandonato la città. Dalle stime del Comune, lo spopolamento non c'è stato e dal sisma del 6 aprile si conterebbero solo circa 2 mila residenti in meno. Il futuro? la città punta sugli studenti e sulla storica Università e può contare su un enorme patrimonio immobiliare da valorizzare.