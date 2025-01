Sulle pendici del Monte Velino, in provincia dell’Aquila, un elicottero dei vigili del fuoco ha soccorso un cane disperso da sabato 18 gennaio. L’esemplare, un Siberian Husky di nome Anakin, è stato individuato in una zona difficilmente accessibile. Raggiunto via terra dai vigili del fuoco, il cane è stato sollevato con un verricello e tratto in salvo dall’equipaggio del velivolo Drago VF158.