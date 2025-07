Lavinio, due bambini azzannati da Rottweiler

Il cane della nonna, un rottweiler, ha scavalcato la recinzione e ha azzannato due fratellini. Succede al Lido delle Sirene, frazione di Lavinio vicino a Roma. I due fratellini di 8 e 10 anni stavano giocando in giardino quando il rottweiler della nonna li ha aggrediti. I bambini sono stati trasportati con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Uno ha riportato profonde ferite alla schiena e l'altro alla testa. Il più piccolo a quanto si apprende è ricoverato nel presidio del Gianicolo e la sua prognosi non è riservata, è stato ferito alla testa, per cui è stato affidato alle cure dei chirurghi maxillo-facciali della struttura della Santa Sede. È più grave la situazione clinica del fratello maggiore si trova in area rossa in terapia intensiva. Secondo una prima ricostruzione il cane con regolare microchip, ha scavalcato una recinzione scagliandosi contro i due fratellini. La prima ad intervenire è stata proprio la nonna che ha cercato di fare da scudo ai bambini riuscendo ad allontanare il cane. Il rottweiler, che sembra non avesse mai dato segni di aggressività prima d'ora, è stato preso in consegna dal servizio veterinario su ordine dei Carabinieri della compagnia di Anzio. La nonna è stata interrogata e al momento non risulta indagata per omessa custodia. toccherà alla procura di Velletri stabilire come procedere, sulla base anche della relazione dei Carabinieri che stanno stabilendo in quali condizioni fosse tenuto il cane e quali siano le circostanze in cui si è verificata l'aggressione ai bambini. Il cane potrebbe essere sottoposto a una verifica sul livello di aggressività. Gaia .