Lazio, 1-2-3 giugno vaccini per i maturandi

Dopo il successo del fine settimana scorso nel Lazio tornano gli Open Day dedicati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Questa volta, data la maggiore disponibilità di dosi, potranno partecipare tutti gli over 35, ossia i nati nel 1986 e anni precedenti. Vista l'affluenza di sette giorni fa e le richieste arrivate, poi, la Regione ha deciso anche di aumentare da 21 a 30 gli hub nei quali è possibile recarsi muniti di ticket elettronico. L'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato punta così facendo a spingere la corsa verso l'immunità di gregge. Tra prima e seconda somministrazione sono poco meno di 3 milioni i residenti in Regione ad essere stati vaccinati. Prossimo obiettivo sono gli studenti che dovranno fare la maturità. Da giovedì prossimo potranno prenotare il vaccino tramite il portale Prenota Vaccino della Regione o l'app dedicata, basterà inserire il codice fiscale e la tessera sanitaria dopodiché, tra l'1 e il 3 giugno, tutti i maturandi verranno immunizzati con la prima dose di Pfizer. Sono oltre 80 i punti vaccinali messi a disposizione, distribuiti su tutto il territorio regionale. Anche per gli studenti come per gli adulti, poi, varrà la regola dei 35 giorni o cinque settimane tra la prima e la seconda dose del Pfizer, che per molti dunque cadrà durante le ferie. Anche per questo l'assessore D'Amato sta ragionando sulla fattibilità di hub nei luoghi di villeggiatura, magari organizzare altri Open Day, ma gli esperti hanno espresso numerose perplessità al riguardo.