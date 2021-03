Lazio arancione, tornano a scuola 470mila studenti

Riaprono i negozi e centri commerciali rimasti chiusi dal 15 marzo. Bar e ristoranti potranno fare solamente consegna a domicilio e servizio di asporto fino alle 22, il Lazio torna arancione. La novità più importante riguarda gli studenti, che tornano in classe ma per appena due giorni, il 30 e 31 marzo. Dopo, i cancelli chiuderanno di nuovo per le festività di Pasqua, dal 1 al 6 aprile. La campanella torna a suonare solamente per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della primaria e per i ragazzi delle medie, oltre 470 mila persone. La didattica a distanza continuerà, invece, per i 252 mila iscritti scuole superiori che torneranno in presenza solamente dopo Pasqua. Per un ritorno sicuro in classe, la Regione ha deciso di permettere agli studenti di effettuare gratuitamente tamponi rapidi, senza ricetta medica, negli hub delle ASL, fino a fine Aprile. Un'iniziativa analoga era già stata presa a febbraio, ma in realtà con un'adesione piuttosto bassa, alla fine ai drive-in, si era presentato appena il 18-20% dei ragazzi. "E così pure è stato, in questa prima giornata della seconda tornata, quasi nessuno si è presentato, in questo drive-in sono venuti soltanto 4 studenti". Ad andare avanti, speditamente, è la campagna di vaccinazione. Nel Lazio quasi un milione di persone hanno ricevuto la prima dose, 285 mila anche la seconda. Da diversi giorni poi, è possibile caricare il certificato vaccinale nel proprio fascicolo sanitario elettronico, sono oltre 55 mila le persone che possono già averlo. A preoccupare, di contro, è il dato dell'occupazione delle terapie intensive: 380, in crescita anche durante la chiusura di queste settimane. Mai così tanti posti letto in rianimazione erano stati occupati da malati Covid, nemmeno durante la prima ondata.