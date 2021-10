Una donna su otto, nel corso della sua vita si ammala di tumore al seno in Italia, un'incidenza che con il Covid è aumentata, perché la prevenzione o è mancata durante il lockdown o è stata posticipata. Nella neonata Breast Unit del Policlinico di Tor Vergata, si può accedere anche senza ricetta medica per avere controlli e follow-up, anche nell'arco di una sola giornata. "Saremo collegati con il territorio, con i distretti, con le ASL vicine e lavoriamo praticamente in rete, in tutto il percorso oncologico". Nel Lazio, l'incidenza dei casi di Covid è in lieve aumento. "Sì, stiamo a un lieve incremento dell'incidenza, del numero dei casi, anche se attualmente non abbiamo rilevato problematiche, né per quanto riguarda la pressione sulla rete ospedaliera e né per quanto riguarda le gravità, per cui tutto sommato questo aumento dell'incidenza è legata all'aumento che vi è stato dei tamponi". La campagna vaccinale va avanti, sono state somministrate più di 8 milioni di dosi, ha concluso il percorso vaccinale oltre il 91% della popolazione adulta e più dell'85% degli over 12. "L'obiettivo nostro sugli over 12 è arrivare a 90 velocemente, l'invito che facciamo è sempre quello di vaccinarsi, ancora chi ha avuto delle incertezze parlare con il proprio medico, ma è assolutamente importante, così come è importante anche velocizzare le dosi di richiamo, che in questo frangente anche con la diciamo, diffusione di questa variante Plus, è importante che vi sia una intera copertura, anche per coloro che hanno fatto Johnson, su cui stiamo aspettando indicazioni di carattere nazionale".