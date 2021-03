Le ipotesi sui nuovi colori delle Regioni

Anche se l'Rt nazionale è in diminuzione, i numeri sono ancora lontani per pensare ad un allentamento delle restrizioni. Nel governo Draghi prevale la strada del rigore. Da lunedì poche regioni potrebbero cambiare colore in vista del lockdown nazionale previsto per i giorni delle festività di Pasqua. Vediamo lo scenario possibile: il monitoraggio settimanale dovrebbe confermare un'Italia prevalentemente rossa al nord, l'unica promossa è il Lazio che dovrebbe tornare in fascia arancione con l'apertura delle scuole prima del break di Pasqua, punta a restare in arancione la Toscana. Nella fascia di rischio più alta: Lombardia, Piemonte, Friuli, Emilia Romagna, Provincia di Trento, Marche, Puglia, a cui si aggiungerà la Val d'Aosta. Anche la Campania potrebbe rimanere rossa fino al 12 aprile. In bilico il Veneto e Calabria. Lo sguardo dei tecnici è al lavoro in vista della definizione delle nuove misure partire da dopo Pasqua. L'ipotesi allo studio è quella di concedere un po' di respiro, dove la curva del contagio è in diminuzione. Si pensa ad un giallo rafforzato con l'apertura di bar e ristoranti, ma solo a pranzo, mantenendo gli stessi divieti della fascia arancione il fine settimana. Si pensa anche alla riapertura di parrucchieri e barbieri anche in zona rossa, come accadeva prima dell'ultimo decreto.