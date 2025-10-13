Le prime pagine del 13 ottobre 2025

Uno sguardo adesso ai titoli di apertura dei principali quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera che, come tutti quanti i quotidiani dedica la sua apertura a "Il giorno degli ostaggi", così lo chiama, il quotidiano di via Solferino stesso titolo anche per Repubblica "Il giorno degli ostaggi", rilascio per venti israeliani rapiti due anni fa, i corpi dei morti saranno consegnati dopo. E poi le ultime trattative per scarcerare invece dalle carceri israeliane Barghuti, e poi Trump dall'Air Force One che dice: la guerra è finita. La scelta di Repubblica è quella anche di mettere i volti degli ostaggi che verranno rilasciati tra poco. Apertura diversa per il Sole 24 Ore, come ogni lunedì, "Mutui e prestiti. Famiglie italiane da 13 a 29 stipendi per azzerare il debito." Ritorna poi la questione mediorientale sulla prima pagina de La Stampa che invece apre con un'intervista al Ministro degli Esteri israeliano che dice "No allo Stato palestinese". Uno sguardo anche a Il Giorno, quotidiano nazionale, "Ostaggi, l'ora della libertà Trump al vertice sulla tregua" e poi la foto notizia su il fatto di Palermo che troviamo poi anche su tutte le altre prime pagine, cioè il ragazzo di ventun anni ucciso perché voleva sedare una rissa in pieno centro. Il Fatto Quotidiano si concentra invece sulla politica israeliana con il presidente Herzog, che secondo il Fatto vuole salvare "Netanyahu che minaccia: non finisce qui." Tutto questo in attesa, ricorda il fatto dello scambio di prigionieri e dell'arrivo di Trump, e il fatto che poi parla di prove di grazia in riferimento al primo ministro israeliano Netanyahu. "Il giorno della libertà", la scelta che fa il Giornale a proposito degli ostaggi israeliani rilasciati, il Giornale che ci parla anche di indiscrezioni che riguardano l'ex ministro della cultura Sangiuliano che, secondo il Giornale, torna in politica da capolista di Fratelli d'Italia in Campania. Libero poi con "Gli azzurri di Gattuso nel mirino dei pro Pal" secondo Libero che parla di pace a Gaza e di guerriglia in Italia, andiamo a vedere anche un'altra prima pagina, quella de La Verità, "Centri sociali ancora in guerra, sarà un autunno caldissimo" secondo il quotidiano di Belpietro in Medio Oriente, secondo La Verità, è soltanto una scusa. Vi ricordo che potete seguire anche tutte le notizie, trovate anche tutti gli aggiornamenti su tutte le notizie sul nostro sito internet tg24.sky.it .