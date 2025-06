Le verità di Garlasco, il documentario di Sky TG24

Dopo 18 anni dall’uccisione di Chiara Poggi nella sua casa di Garlasco in piena estate e una condanna definitiva per il suo fidanzato Alberto Stasi, il caso è stato riaperto. La procura di Pavia ha indagato negli scorsi mesi Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e già finito nell indagini per ben due volte in passato. E l’attenzione sul caso è tornata a riaccendersi. In occasione degli ultimi sviluppi Skytg24 presenta "LE VERITÀ DI GARLASCO - L’ omicidio di Chiara Poggi", un documentario a cura di Tonia Cartolano e Diletta Giuffrida in onda su Sky TG24.