Legambiente, il caldo estremo colpisce le fasce più deboli nelle periferie

Il caldo si soffre di più nelle periferie, dove il cemento prevale sulle aree verdi. La differenza tra la temperatura percepita dalla popolazione in un quartiere rispetto ad un altro è abissale, come rilevato dal rapporto di Legambiente in cinque città: Milano, Bologna, Roma, Napoli e infine Palermo. Qui, tra giugno e luglio, si è registrato un numero record di giornate da bollino rosso. "I rifugi climatici naturali, come può essere semplicemente un viale alberato, sono praticamente assenti nel quartiere Sperone Brancaccio. E' molto importante capire che più superfici pavimentate ci sono, più superfici asfaltate ci sono, le superfici diventano degli assorbitori di calore e questo calore viene rilasciato nelle ore notturne, per cui ad esempio Palermo vede un aumento notevole di notti tropicali". Se all'interno del parco Piersanti Mattarella nel quartiere Libertà le temperature al suolo non raggiungono i 28 gradi, tra i palazzoni senza verde di Sperone Brancaccio, al suolo, si superano i 64. La conseguenza è una disuguaglianza climatica che penalizza le fasce più deboli. "Il caldo estremo non è uguale per tutte e tutti, ma colpisce fortemente le persone più vulnerabili, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista sociale. Per questo chiediamo aree verdi, spazi urbani e collettivi di rifugi climatici, fontanine, accesso alle fermate dell'autobus ombreggiate. È da questi luoghi che si deve partire per garantire la giustizia termica e quindi città più fresche e città più giuste". .