Legambiente: in 30 anni 900mila reati, 1 ogni 18 minuti

Negli ultimi tre decenni sono stati commessi quasi 80 reati al giorno 3,3 all'ora, uno ogni 18 minuti per un totale che supera i 902 mila illeciti. Un attacco incessante quello sferrato all'ambiente dalle associazioni criminali secondo quanto emerge dal rapporto sulle ecomafie stilato da Legambiente insieme con l'Arma dei Carabinieri, uno studio che fotografa una realtà di continui sfregi a un patrimonio che invece andrebbe tutelato e protetto. Dal 1922 al 2023 più di 727 mila persone sono state denunciate e oltre 224 mila sequestri sono stati compiuti dalle Forze dell'Ordine. Secondo il rapporto il 45,7% del totale nazionale dei reati accertato dalle Forze dell'Ordine in questi tre decenni si concentra nelle Regioni in cui è maggiormente radicata la presenza di criminalità organizzata. La Campania detiene il primato per numero di illeciti nel settore del cemento e in quello dei rifiuti, seguita da Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. La Lombardia è invece la prima Regione del Nord per numero di eco reati. In questi 30 anni di ricerche e analisi sono stati censiti 378 clan appartenenti a tutte le organizzazioni mafiose con interessi diretti nelle diverse filiere dell'eco mafia e un fatturato illegale che sfiora i 260 miliardi di euro. "Senza legalità non ci può essere tutela ambientale", avverte il Presidente di Legambiente. "In questi 30 anni siamo riusciti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni, siamo riusciti a fare approvare i delitti contro l'ambiente e quelli contro il patrimonio culturale nel codice penale, ma la missione non è compiuta, serve inserire i delitti delle agromafie nel codice penale come quelli contro gli animali ed infine norme più efficaci per abbattere gli ecomostri e sconfiggere l'abusivismo edilizio".