Legge su fine vita, per i vescovi toscani è una sconfitta

La legge toscana sul fine vita viene celebrata come una vittoria dall'Associazione Coscioni e dalle altre diecimila persone che l'hanno richiesta, ma viene anche vissuta dai vescovi toscani come una sconfitta collettiva. Perché non è una libera scelta qualunque è una libera scelta di porre fine alla vita, che è un'altra cosa. Questa chiamiamola libertà non è che può essere in assoluto impedita, poi di fatto la legge probabilmente farà il suo corso. La nostra fede ci invita comunque da sempre a tutelare la vita in ogni sua forma e fino alla fine, dall'attimo del concepimento fino al suo spegnimento naturale. La sconfitta è perché si valica un confine da questo punto di vista. La legge è stata votata anche da molti consiglieri cattolici, credenti osservanti. Nella società ci sono posizioni che qualcuno potrebbe definire più avanzate rispetto a quelle della Chiesa. Avanzate o arretrate dipende da dove le guardiamo. Nessuno è escluso, nessuno è scomunicato, nessuno è cacciato. Noi continuiamo a lavorare, a fare quello che abbiamo sempre fatto, a sostenere chi è malato, a sostenerlo, a stargli vicino, come si fa continuamente. La legge detta modalità e tempi certi e si è resa necessaria, secondo i legislatori locali, per superare le diverse interpretazioni che nei fatti ostacolavano quanto già previsto dalla Consulta. Vuole essere anche un po' uno stimolo al Parlamento, perchè quella sentenza chiedeva al Parlamento di fare una legge nazionale che non è mai arrivata. Ed è questo un richiamo che anche i vescovi, temendo il domino delle leggi regionali condividono. Per evitare che ci sia il caos totale o una Babele che poi non riconfiguri veramente più nulla. Spero che il Parlamento arrivi a un legiferare. .