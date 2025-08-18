Libri, dieci storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi

Il libro nasce da questa preoccupazione, nasce dalla preoccupazione, ma non staremmo tornando indietro? Non stiamo perdendo dei pezzi? Non stiamo arretrando rispetto a quella battaglia per i diritti e per la democrazia. Da qui l'esigenza di raccogliere la memoria di quelle che abbiamo definito le madri della cultura democratica, ma non ci siamo fermate soltanto al passato, perché la battaglia per i diritti continua e quindi siamo andati a raccogliere la testimonianza delle donne, quindi delle figlie di quelle madri, delle nipoti di quelle figure fondamentali che continuano a fare questa battaglia e alla fine di questo lavoro siamo approdate a una speranza: è possibile, è possibile farlo, è possibile anche imporre un modello culturale nell'esercizio del potere diverso da quello maschile. .

